موسى ماريجا يضع شرطًا واحدًا للرحيل عن الهلال

تعرف على شرط ماريجا للرحيل عن الهلال

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وضع النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق نادي الهلال، شرطًا واحدًا من أجل الموافقة على فسخ عقده مع الزعيم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قرار الاستغناء عن خدماته.

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واستقر نادي الهلال على الاستغناء عن جميع لاعبيه الأجانب باستثناء البيروفي أندريه كارييو والبرازيلي ميشايل ديلجادو، مع إبرام تعاقدات كبيرة على مستوى الأجانب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن ماريجا اشترط الحصول على مستحقاته المتبقية في عقده، والبالغة 4.5 ملايين يورو، من أجل التوقيع على المخالصة المالية.

وأضافت الصحيفة أن ماريجا لن يوقع على المخالصة المالية مع الهلال، إلا إذا حصل على مستحقاته، على الرغم من تلقيه عروضًا خلال الوقت الحالية من أندية سعودية وخليجية، من أجل الحصول على خدماته.

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وتعاقد الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم، وفي طريقه حاليًا للتعاقد مع ثنائي هجومي، بناءً على طلب من البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق.

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