دفعة فنية كبيرة .. الاتحاد يستعيد أهم أوراقه قبل مواجهة الهلال بكلاسيكو كأس الملك

الاتحاد يواصل الاستعداد لكلاسيكو الهلال

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة الهلال في بطولة كأس الملك، حيث استعاد أهم وأبزر أوراقه الأساسية، لتعزيز تشكيلته في مباراة الكلاسيكو المنتظرة.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، لتحديد المتأهل بينهما إلى ربع نهائي البطولة.

وشهدت تدريبات الاتحاد أمس الخميس، عودة النجم الفرنسي موسى ديابي، بعد فترة من الإصابة في أربطة الكاحل الأيسر، والتي كانت من المقرر أن تجعله يغيب لمدة 56 يومًا، ولكنه عاد بعد 40 يومًا فقط.

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فيما عاد النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر دبي الإعدادي.

وبدأ المهاجم صالح الشهري التأهيل البدني بالجري حول الملعب، بعد تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج "خليجي 26".