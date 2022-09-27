"موزة عنصرية" تفسد احتفال البرازيل بالتسجيل في شباك تونس

واقعة صادمة في العاصمة الفرنسية باريس

العنصرية تظهر من جديد في ملاعب العالم، وهذه المرة في المواجهة الودية التي تجمع المنتخب التونسي بنظيره البرازيلي، مساء، اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس.

المنتخب البرازيلي أظهر تفوقًا واضحًا على تونس خلال هذه المباراة الودية، حيث سجل خماسية عن طريق ثنائية لرافينيا وهدف لكل من ريتشارليسون، نيمار من ركلة جزاء وهدف آخر لبيدرو جيليرمي، مقابل هدف لتونس أحرزه منتصر الطالبي لتونس.

الحادثة وقعت خلال احتفال ريتشارليسون بالهدف الثاني له في شباك تونس، ليتعرض لهجوم عنصري من أحد الجماهير الحاضرين في الملعب.

وقام المشجع بإلقاء موزة على لاعبي المنتخب البرازيلي الذين كانوا يحتفلون بهدف مهاجم توتنهام في شباك الفريق الخصم.

وبحسب معلومات من "تي في جلوبو" أثناء بث المباراة الودية، فكانت هناك العديد من المحاولات لتحديد هوية المشجع المسؤول عن الواقعة العنصرية، دون النجاح في تحقيق ذلك حتى الآن.

وتأتي هذه الواقعة المثيرة للجدل، بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد والبرازيل، وتعرضه لهجوم عنيف بسبب رقصاته خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف.

وهو ما دفع نجوم المنتخب البرازيلي لدخول ملعب المباراة قبل مواجهة تونس وهم يحملون لافتة كُتب عليها:"لولا لاعبينا السود، لما كان لدينا نجوم على قميصنا".

يذكر أن البرازيل لعبت أمام منتخب أفريقي آخر بفترة التوقف الدولي الحالية، حيث فازت على غانا بثلاثية نظيفة في 23 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك خلال تحضيرها لكأس العالم التي تواجه خلاله منتخب أفريقي آخر وهو الكاميرون بجانب سويسرا وصربيا.