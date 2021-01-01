مورينيو يقهر بييلسا .. توتنهام يعود للانتصارات بثلاثية في ليدز يونايتد

هزيمة جديدة لمارسيلو بييلسا مع ليدز

نجح فريق توتنهام في العودة من جديد للانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد التغلب على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة بالجولة السابعة عشر من البطولة.

المدرب جوزيه مورينيو دخل اللقاء مع توتنهام، طامحًا في كسر النتائج السلبية التي عانى منها مؤخرًا بالدوري، بالخسارة أمام ليفربول وليستر سيتي والتعادل مع وولفرهامبتون وكريستال بالاس.

وعلى الجانب الآخر لعب مارسيلو بييلسا مع ليدز، بعد الفوز الساحق للفريق أمام وست بروميتش ألبيون بالجولة الماضية برباعية نظيفة.

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المهاجم الإنجليزي هاري كين لم يجعل جمهور فريقه ينتظر كثيرًا من أجل الهدف الأول، حيث افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

كين واصل تألقه في الشوط الأول مع توتنهام، بعد قيامه بصناعة الهدف الثاني لزميله سون هيونج مين في الدقيقة 43 ليكون الهدف رقم مائة للكوري الجنوبي مع الفريق الإنجليزي طوال مسيرته.

الدقيقة 50 من زمن اللقاء شهدت الهدف الثالث لتوتنهام، من خطأ فادح ارتكبه إيلان ميلييه حارس ليدز يونايتد بعد رأسية المدافع البلجيكي توبي ألدرفيرليد.

ليدز استحوذ على الكرة بشكل أكبر بعد الهدف الثالث من أجل تقليص الفارق، لكن أصحاب الأرض حافظوا على تماسك خطوطهم حتى النهاية رغم تعرض مدافع الفريق مات دوهيرتي للطرد في الدقائق الأخيرة.

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النتيجة تضع توتنهام في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي ليدز في المركز الحادي عشر بـ23 نقطة.