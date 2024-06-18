مورينيو يقدر إمكاناته.. الكشف عن موقف المدرب البرتغالي من ضم نجم النصر!

هل يرحل البرازيلي؟!

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر السعودي الذي يسعى الفريق لتركه يرحل هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي رودي جاليتي والذي أكد أن موقف نادي النصر تجاه اللاعب البرازيلي لا يزال ثابتًا، ويسعى لتركه يرحل في الصيف الجاري.

وأوضح في الوقت نفسه، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق فنربخشة يقدر إمكانات اللاعب بشكل كبير.

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لكن رودي جاليتي أكد في الوقت نفسه أن النصر لم يتلق أي عرض من أجل رحيل اللاعب في الوقت الحالي من أي فريق، بما فيهم النادي التركي.

جدير بالذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين خلف الهلال، ويسعى لتقوية نفسه في سوق الانتقالات استعدادًا للموسم الجديد.