مورينيو يعترف بخرق القانون ويعتذر للحكومة الإنجليزية

لم يكن تصرفًا صحيحًا..

اعترف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام ، أنه قد اخترق قوانين العزل الاجتماعي في الفترة الماضية، وتقدم باعتذار عمّا بدر منه مؤكدًا أنه لن يتكرر مرة أخرى.

مورينيو شوهد رفقة تانجوي ندومبيلي في حصة تدريبية يقودها بنفسه ، مما أثار ضجة كبيرة خصوصًا مع منع الحكومة البريطانية للنشاطات الجماعية مؤخرًا.

في الوقت نفسه شوهد أيضًا دافينسون سانشيز وريان سيسينيون شوهدا أيضًا يتمرنان سويًا في نفس الحديقة رفقة المدرب الاستثنائي ولاعبه الفرنسي.

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السبيشال وان خرج بتصريحات حول الأمر وقال "أقبل أن أفعالي لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة ويجب أن يكون لنا اتصال فقط بأسرتنا.".

كما أضاف "من الضروري أن نؤدي جميعًا دورنا ونتبع النصائح للوقوف إلى جانب أبطالنا في المستشفيات وننقذ الأوراح.".

وقال المتحدث الرسمي للسبيرز عن الأمر "تم تذكير جميع لاعبينا باحترام المسافة الاجتماعية عند ممارسة أي نشاط رياضي في الهواء الطلق.".

يذكر أن توتنهام قد قام بتخفيض رواتب العاملين به وليس اللاعبين على غير العادة، ليكون أحد أكثر الأندية تعرضًا للانتقادات من مختلف بقاع العالم.