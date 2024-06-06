"لا أتوقع حدوث مفاجآت في اليورو"

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، أن منتخب بلاده قادر على المنافسة والفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "لا أريد أن أقلل من احترام الأجيال السابقة للبرتغال، لكن فيما يتعلق بعمق الفريق وجودته، فمن المحتمل أننا الآن في أفضل حالاتنا على الإطلاق ويمكننا الاستمرار نحو الفوز باللقب".

وأضاف: "يتعلق الأمر بالثقة والإيمان بالنفس بقدرتهم على التغلب على أي شخص. لا أريد أن أقول إن البرتغال هي الفريق الأفضل، لكن إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا ليست أفضل".

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وتابع: "أفضل مشكلة بالنسبة للمدرب هي أن يكون عليه اختيار من سيلعب لأن هناك ظهيرين رائعين في اليمين وكذلك في اليسار وخط الوسط، وأقول اثنين فقط لأن هناك فريقًا مكونًا من 23 لاعبًا ولكن هناك لاعبين رائعين".

وبينما يعتقد مورينيو أن البرتغال، التي فازت بالبطولة للمرة الأولى في عام 2016، لديها فرصة جيدة للذهاب بعيدًا في يورو 2024، مشيرًا أشار إلى أنه سيكون هناك 3 دول أخرى تتنافس معهم بضراوة من أجل المجد.

وواصل مدرب فنربخشه: "لا أتوقع حدوث مفاجأة في اليورو، فرنسا وألمانيا تعملان بشكل جيد دائمًا، البرتغال وإنجلترا أفضل من أي وقت مضى. لست متأكدًا بشأن إسبانيا، أما إيطاليا أو بلجيكا فستكون مفاجأة".

وختم مورينيو: "هاري كين مهاجم رائع ومتكامل يسجل الأهداف من جميع أنحاء الملعب وليس أنانيًا حيث يتراجع إلى العمق ويبني اللعب ويضغط ويدافع، الشيء الوحيد الذي ينقصه هو الفوز بالألقاب. لعب تحت قيادتي في توتنهام، وكنت سأفوز بكأس الرابطة معه، لكن تمت إقالتي قبل النهائي بـ6 أيام".