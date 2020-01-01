مورينيو يحسم الجدل: لن نشق نهر الأموال في الصيف

مدرب توتنهام يكشف خطة الفريق في سوق الانتقالات الصيفية

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن موقف فريقه في سوق الانتقالات في ظل ارتباط أكثر من لاعب بالانضمام إلى الفريق اللندني.

مورينيو تولى تدريب السبيرز في منتصف الموسم الجاري بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو لسوء النتائج، إلا أنّ الفريق يعاني حاليًا في الدوري الإنجليزي.

المزيد من الفرق

كما خرج توتنهام من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيج الألماني بعد الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "سوق الانتقالات؟ لا أعتقد أنّه سيكون في يوليو أو أغسطس، وعلينا الانتظار لما بعد ذلك لفتح باب التعاقد مع صفقات جديدة".

وتابع: "بالطبع سوف نشاهد سوق انتقالات مختلفة، ولا أعتقد أنّ العالم -وبالأخص في كرة القدم -مستعد لصرف الأموال بصورة كبيرة، ولن نرى تلك المبالغ الجنونية في القريب العاجل".

وبالنسبة لتوتنهام، أوضح: "فريقي يعرف ما الذي يحتاج إليه، ونحن نعمل بهدوء وروية لأجل الحفاظ على التوازن. لن نصرف نهرًا من الأموال في سوق الانتقالات لأننا نحترم الموقف الحالي في كرة القدم".

وأردف: "للأمانة، ما يشغل تفكيرنا في الوقت الراهن هو الحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين، وهذا أهم من سوق الانتقالات. لم أتحدث مع الإدارة في هذا الصدد، بل نركز على إيجاد أفضل الطرق الممكنة لضمان جاهزية اللاعبين لعودة المسابقة".

واختتم: "بعد عودة الدوري الألماني وإعلان إسبانيا والبرتغال موعد استكمال المسابقات المحلية هناك أصبحت الأمور أصعب بالنسبة لنا، لا نود أن تلعب باقي الدول كرة القدم ونحن لا نستطيع ذلك".

جدير بالذكر أنّ الحكومة البريطانية منحت الضوء الأخضر لاستكمال البريميرليج بدايةً من يونيو المقبل.