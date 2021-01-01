مورينيو يُثير ذعر بيل: هل تريد العودة لدكة ريال مدريد؟

تحفيز أم وعيد؟

التقطت الصحافة عبر أحد الميكروفونات في تدريبات توتنهام، حوارًا ساخنًا بين جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، ولاعبه جاريث بيل.

هذا الحوار يأتي بعد ساعات قليلة من الشائعات التي انتشرت في الصحف الإسبانية عن عدم وجود نية لإدارة توتنهام لتمديد إعارة بيل، ليعود بذلك إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

قد تؤكد كلمات مورينيو الأمر، فقد ظهر صوت الاستثنائي غاضبًا ولا يُفهم حقًا إن كان يُحفز بيل أم يهدده بأنه سيركله خارج العاصمة الإنجليزية لندن.

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مورينيو قال وفقًا للفيديو المنتشر "هل تود البقاء هنا (توتنهام)، أم تود العودة إلى مدريد ولا تلعب؟".

12 مباراة فقط هي حصيلة مشاركات بيل منذ العودة إلى توتنهام وأغلبها كبديل، مع إحرازه لثلاثة أهداف فقط أهمهم في شباك ستوك سيتي ببطولة كأس كاراباو.

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بشكلٍ عام، واصل الدولي الويلزي معاناته من الإصابات وتحديدًا تلك الإصابة التي أبعدته كثيرًا عن ريال مدريد بركبته، الأمر الذي جعله تقريبًا خارج حسابات مورينيو بصورة كبيرة.

يبقى من المؤكد أن إدارة ريال مدريد على استعداد لفعل أي شيء نظير عدم عودة بيل مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو نتيجة لراتبه الباهظ وتواضع إمكانياته وبالطبع خلافاته مع المدرب زين الدين زيدان.

الجدير بالذكر أن عقد بيل البالغ من العمر 31 عامًا يمتد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وقد ألمح هو ووكيله أكثر من مرة إلى عدم ممانعتهما الاستمرار في النادي الملكي حتى وإن كان اللاعب بعيدًا عن المشاركة.