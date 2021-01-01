مورينيو: مواجهة ليدز ليست خاصة بيني وبين بييلسا

تصريحات مورينيو قبل مواجهة ليدز يونايتد

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن المواجهة التي ستجمع بين السبيرز وبين ليدز يونايتد ليست مواجهة خاصة للسبيشيال وان أمام مارسيلو بييلسا.

ويحل ليدز يونايتد ضيفًا ظهر الغد على توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تأجيل المباراة الأخيرة للسبيرز أمام فولهام بأيام قليلة.

وحول المباراة المؤجلة وصف مورينيو ذلك التصرف بقلة الاحترام من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والذي لم يخطر الفريقين بالقرار النهائي سوى قبل اللقاء بساعات.

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وقال المدير الفني البرتغالي: "لا أريد الحديث عن هذه المسألة ولكنني أريد فقط أن أقول إنها قلة احترام، تحضير أسبوعين من أجل المباراة ذهب بلا قيمة"

وأضاف: "مباراة خاصة أمام بييلسا؟ لا أحب ذلك، إنها مباراة بين توتنهام وليدز يونايتد ولا أحب تشخيص مثل هذه المواجهات بين لاعبين أو مدربين"

وتابع: "ليدز يونايتد هو ليدز في كل مبارياته، يعرف الجميع الفريق الذي هم عليه في الوقت الحالي، والجميع يعرف الطريقة التي يحبون اللعب بها وهذا كل شيء من الممكن قوله"

وأردف: "جميع المدربين الذين عملوا معي يدركون جيدًا أنني لا أحب وصفهم بأنهم جزء من مدرستي التدريبية، كل شخص لديه أفكاره الخاصة ولا وجود لمثل هذه الأشياء"

تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس كورونا

الجدير بالذكر أنه قبل ساعات من تأجيل المباراة بين توتنهام وفولهام نشر مورينيو مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أثناء انتظاره هو ولاعبيه للقرار معلقًا: "حتى الآن لا نعرف المباراة ستلعب أم لا، الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل بطولة في العالم".