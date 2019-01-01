مورينيو: أطمح لمشاهدة مواجهة بين ميسي وكريستيانو رونالدو في نهائي الأبطال

تعرف على تصريحات مورينيو حول طموحه لنهائي دوري أبطال أوروبا

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، رغبته رؤية نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع بين كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، هداف برشلونة.

ميسي لم يواجه رونالدو سوى مرة واحدة في نهائي دوري أبطال أوروبا وكان ذلك في موسم 2008-2009 وفاز برشلونة بثنائية نظيفة.

وقال مورينيو في تصريحات لإليفين سبورتس: "أعتقد أنّ الأمر محبط بالنسبة لي أن نصل لنهائي دوري أبطال أوروبا دون رؤية ميسي وكريستيانو رونالدو".

وتابع: "الأمر كان أن يتحقق في أكثر من فرصة وكانت الأمر ليكون رائعًا حينما ترى أحدهما ينهي المباراة حاملًا ذات الأذنين.

سبيشال وان أكد أنّ عدم تكرار النهائي بين الطرفين ربما يكون إيجابيًا حتى لا ينهي المنافسة بينهما بخسارة أحد اللاعبين.

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كلوب كان قريبًا أكثر من مرة للتواجد بجوار هؤلاء ولكنه فشل في النهاية وأمامه فرصة جديدة اليوم.. بينما بوتشينيو يسعى إلى مجاورة كبار مدربي أوروبا من النهائي الأول له ولفريقه 🔝 pic.twitter.com/2N8lMoDie7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وأردف: "أعتقد أنّ هذا النهائي قد يحدث رغم صعوبته مع مرور السنوات. أنا أشاهد كريستيانو رونالدو ورغم تجاوز سن الـ 34 عامًا لأنّه يقدم مستويات مميزة".

واختتم: "أعتقد أنّ رغبة المنافسة والسعي نحو الفوز أمر في جيات ميسي ورونالدو ولذلك من الصعب إيجاد منافسة أخرى بهذه الحدة".

جدير بالذكر أنّ رونالدو حصد دوري أبطال أوروبا 5 مرات بينما لم يحقق ميسي اللقب سوى في 4 نسخ.