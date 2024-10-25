"سنذهب لتناول العشاء" .. مورينيو يفاجىء الجميع بدعوة غير متوقعة لصحفي إنجليزي!

ليست المرة الأولى

قام جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي، بمفاجأة أحد الصحفيين من شبكة سكاي سبورتس، عن طريق دعوته إلى تناول العشاء بعد التعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.

البرتغالي قاد فريقه للتعادل الإيجابي مع الشياطين الحمر، في المواجهة التي أقيمت على أرض فريقه، أمس، الخميس، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، حيث تقدم كريستيان إريكسن للضيوف في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل يوسف النصيري لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.

مورينيو الذي تعرض للطرد خلال المباراة، قام بدعوة الصحفي الإنجليزي جاري كوتيريل مراسل شبكة "سكاي سبورتس" إلى تناول العشاء في العاصمة التركية إسطنبول، وسط حالة من الذهول من الصحفيين الآخرين، ولكن مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق كشف عن العلاقة القوية التي تجمعهما.

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وقال مورينيو في المؤتمر:"سنذهب لتناول العشاء معًا غدًا، أليس كذلك؟ إنه صديقي، ولهذا السبب سألني سؤالًا جيدًا".

وفي وقت لاحق، أوضح كوتيريل عبر "سكاي" أن مورينيو كان يقصد ذهابهما لتناول العشاء اليوم، الجمعة، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى، حيث سبق له تناول عدة وجبات مماثلة مع المدرب البرتغالي، ومزح قائلًا إنه لا يعرف من سيقوم بدفع الحساب، لأن الأمر يعتمد على الكثير من الأشياء، منها إذا كان رئيسه في العمل يشاهد حديثه.

وخلال حديثه قام كوتيريل بمدح مورينيو كثيرًا، وقال إنه شخص كريم للغاية، ويقيم حاليًا في فندق بإسطنبول، وأحيانًا يبقى في ملعب التدريب لأنه يركز كثيرًا على غرس أسلوبه الخاص في فنربخشه، لجعل الفريق يلعب كرة القدم التي يريدها.

يذكر أن بعد تعادل الأمس، أصبح فنربخشه يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري الأوروبي بـ5 نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العشرين بـ3 نقاط فقط.