ماذا فعل مورينيو في أول جولة بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد؟

المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لم يبتعد عن كرة القدم وذهب مع نجله لمشاهدة مباراة فيتوريا سيتوبال وسانتا كلارا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد في مدرجات مباراة فريق فيتوريا سيتوبال ضد نظيره سانتا كلارا ضمن لقاءات الجولة الـ 14 من الدوري البرتغالي.

جاء هذا بعد أيام قليلة من إقالته من منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب التراجع الكبير في الأداء والنتائج مع الشياطين الحمر.

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وظهر المدرب البرتغالي رفقة نجله وأحد مستشاريه في مدرجات ملعب فيتوريا سيتوبال الذي يعد مورينيو أحد أعضاءه منذ سنوات بعيدة.

ولم يكن المدرب محظوظًا بمشاهدة فريقه، حيث تعرض سيتوبال للخسارة بهدفين نظيفين وهي الهزيمة الثالثة على التوالي للنادي البرتغالي.

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وكان مورينيو قد تعرض للخسارة في الأسبوع الماضي أيضًا أمام ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الانتصار في لقاء الجولة الـ 18 بالأمس أمام كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.