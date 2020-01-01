"مورينيو لم يعطيني فرصة مثل بقية لاعبي توتنهام"

لاعب توتنهام السابق يوضح سبب رحيله عن الفريق

يرى داني روز، لاعب توتنهام السابق أن لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق، مثل بقية المدافعين مع جوزيه مورينيو.

ورحل صاحب الـ 29 عاماً، عن صفوف سبيرز في فترة الانتقالات الماضية إلى صفوف نيوكاسل على سبيل الإعارة.

وقال روز في تصريحات إذاعية: "أشعر أنني لم أحصل على فرصة كافية للمشاركة، على عكس بقية المدافعين".

المزيد من الفرق

وواصل: "بعد تولي مورينيو تدريب الفريق بشهر، علمت أنني لم ألعب، لقد كان الأمر صعباً أن اتدرب وأنا أعلم أنني لن ألعب".

وأضاف: "ولكني أحترمه استلم النادي وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، الآن بين توتنهام وبين تشيلسي أربع نقاط".

مورينيو: الفريق الأفضل خسر ولكننا لعبنا في حدودنا

وتابع: "أحب أن أرى نفسي كما كنت منذ ثلاث سنوات، عندما كنت في حالة جيدة اعتقدت أنني سأكون هذا اللاعب بعد الإصابة".

جدير بالذكر أن روز لم يشارك مع مورينيو إلا في خمس مباريات فقط، منذ تولي البرتغالي مسؤولية تدريب الفريق.