مورينيو: لماذا لا يوجد مؤتمر صحفي للحكام؟ إنه أمر مؤسف

تصريحات مورينيو عقب الخسارة أمام آرسنال

قال المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو إنه من المؤسف عدم وجود مؤتمرات صحفية للحكام بعد المباريات مثل ما هو الحال بالنسبة للمدربين، وذلك عقب الخسارة أمام آرسنال.

وفاز آرسنال على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف، في ديربي لندني أقيم بينهما بملعب الإمارات لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي الهزيمة الثالثة على مدار تاريخ جوزيه مورينيو أمام آرسنال مع مختلف الأندية التي أشرف على تدريبها، بينما الانتصار الأول لميكيل أرتيتا في الديربي منذ توليه قيادة آرسنال.

وعقب المباراة قال جوزيه مورينيو في حديث لشبكة سكاي سبورتس إن فريقه لعب بشكل سيئ، كما افتقر إلى الشراسة خاصة على مستوى الناحية الدفاعية.

وأضاف: "لعبنا بشكل سيئ حقًا في الشوط الأول. لم تكن النتيجة 1-1 انعكاسًا عادلًا للشوط الأول وما حدث فيه، كنا فقراء ولم نهدد المرمى كثيرًا كما قدمنا دفاعًا سيئًا"

وتابع: "لم يكن هناك شدة أو ضغط، بعض اللاعبين المهمين يختبئون، وهذا أراه سيئًا حقًا، في الشوط الثاني لم يكن لدينا سوى مساحة للتحسين وهو ما فعلناه مقارنة بالشوط الأول".

وحول الحكم مايكل أوليفر قال: "لدي سؤال، وهو سؤال مستحيل لأنهم لا يتحدثون، يجب على الحكم مايكل أوليفر الإجابة عليه، ربما كان بول تيرني أيضًا هو حكم الفيديو المساعد، وفقًا لكيفن فريند، أخبره الحكم أن لديه قرارًا واضحًا وأن حكم الفيديو المساعد لا يريد معارضة ذلك".

وأكد: "كانت المباراة تحت السيطرة في الشوط الثاني لذا تعافينا، أجرينا تغييرات لمحاولة الفوز ثم تكون ركلة جزاء وبعد ذلك بطاقة صفراء ثانية حصل عليها لاميلا وغادر الملعب مطرودًا".

واسترسل: "إذا لم يقدم اللاعبون أداءً أفضل، فذلك لأنهم لا يستطيعون تقديم أداء أفضل. أنا أنتمي إلى الفريق لذا فأنا مذنب في الشوط الأول مثل اللاعبين".

وأكمل: "ولكن أفضل شيء هو أننا نتحسن في الشوط الثاني. يتعب المدربون، وربما يتعب الحكام أيضًا، سجلي مع مايكل أوليفر بركلات الترجيح مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام غير محظوظ".

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد آرسنال للنقطة 41 ويحتل بذلك المركز التاسع بالتساوي مع أستون فيلا، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 45 وبقيّ في مركزه السابع.