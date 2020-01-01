مورينيو: كين اصطاد ركلة جزاء؟ انظروا إلى مانشستر يونايتد وليفربول

مورينيو يواصل الهجوم على الإعلام من أجل هاري كين بعد أن فعلها من أجل جاريث بيل

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام بشكل حاد على الصحفيين بشأن السؤال حول ذكاء هاري كين في الحصول على ركلة جزاء أمام برايتون.

وفاز توتنهام على برايتون في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة كان فيها الكثير من الجدل حول ركلة جزاء احتسبهاالحكم لصالح هاري كين.

وقال جوزيه مورينيو إن هاري كين لم يكن "ذكيًا" في الفوز بركلة جزاء ضد برايتون لكن لاعب برايتون ارتكب خطأ وبالتالي احتسبت اللعبة.

المزيد من الفرق

وأضاف: "يمكن أن تتحدث عن بعض لاعبي مانشستر يونايتد وبعض لاعبي مانشستر سيتي وبعض لاعبي ليفربول وبعض لاعبي تشيلسي فيما يخص الذكاء في الحصول على ركلات الجزاء، ولكن هل تتحدث عن كين؟

وتابع: "لقد كان في وضع يسمح له بالسيطرة على الكرة وجاء لالانا وقام بعمل متهور وارتكب الخطأ، كان خطأ حقيقيًا لا يمكن التغاضي عنه، ما الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام؟ إنه خطأ"

وأردف:"ليس الأمر أن تكون ذكيًا ولا حاجة للذكاء في موضع كذلك أصلًا، هاري كين موجود لتسجيل الأهداف ولذلك يدخل منطقة الجزاء، كان لالانا متهورًا وارتكب خطأ. ما الذي تتحدث عنه؟"

ريجيلون : هناك فتحات جولف مخصصة لبيل في تدريبات توتنهام

يذكر أن مورينيو قد هاجم الإعلام من أجل جاريث بيل الأسبوع الماضي وقال بعد تسجيل النجم الويلزي الهدف الأول له مع توتنهام إنه يريد أن يرى ما ستكتبه الصحف الإسبانية عن الحدث.