مورينيو: كلوب ليس صديقي

قمة منتظرة بين سبيرز وليفربول

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن علاقته مع نظيره في ليفربول يورجن كلوب، والذي وصفه بأنه ليس صديقه.

ويلتقي الفريقان مساء الخميس في قمة مهمة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز ستحدد مسار الفريقين من المنافسة على اللقب.

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وقال مورينيو للإعلام: "ما يمكنني قوله إن عندما قمت بتصرف خاطئ دفعت الثمن، وبطريقتين، الأولى هي مشاهدة اللقاء على التلفاز ودفع الغرامات".

وأضاف: "البعض الآخر أشعر أنه لا يحدث له المثل، لست صديقاً مع يورجن، لم أمتلك الوقت صراحة، عندما تتعرف على الشخص يمكنك أن تحكم عليه".

وواصل البرتغالي: "معه هي فقط خمس دقائق قبل وبعد المباراة، يمكنني القول إنه زميل أحترمه ولا أملك معه المشاكل، وأظن أن الأمر بالمثل معه".

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وتفصل نقطة وحيدة بين الفريقين قبل موقعة الخميس، وثمان نقاط بين سبيرز والمتصدر مانشستر سيتي في ظل احتدام المنافسة.

ويملك توتنهام مباراة مؤجلة إذا فاز بها قد تقربه أكثر من قمة الترتيب التي يتصارع عليها قطبي مانشستر في الوقت الراهن.