مورينيو كان محقاً! إيكر كاسياس يخسر الرهان مع عودته للملاعب

مورينيو يثبت صحة وجهة نظره في كاسياس وجدل كبير يدفع بيكيه لترك جروب الواتس آب.

تحظى أخبار بطولة "كينجز ليج" بمتابعة كبيرة؛ فالنجوم السابقين بعالم كرة القدم هم من ابتدعوها. آخر أخبار البطولة كانت ركلة الجزاء المسددة في شباك إيكر كاسياس وخروج جيرارد بيكيه من جروب الواتس آب.

نجح إيباي لانوس في تسديد ركلة جزاء في شباك بطل العالم مع إسبانيا الحارس إيكر كاسياس؛ الثنائي يملكان فريقان في "كينجز ليج" وأعلنا عن هذه المواجهة قبلها حتى أن إيباي استعان ببعض زملاء ومنافسي إيكر لمعرفة كيفية التسديد.

وأثار فيديو من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب كاسياس السابق، جدلًا حينما قال لإيباي إن أمامه أسهل ركلة جزاء لتسديدها وبأنه أجلس إيكر على دكة البدلاء لسبب وهو أنه حارس سيء.

وعلى صعيد آخر يبدو أن أزمة ستشتعل بين ملاك الأندية في الدوري بعد ترك جيرارد بيكيه، العمود الفقري للبطولة، لجروب واتس آب بين الرؤساء.

الجدل بين الرؤساء اشتعل مع تدخل بيكيه لتصحيح خطأ إجرائي في قوانين البطولة، لكن تدخل مدافع برشلونة المعتزل رغم صحته ألحق ضررًا بأحد الفرق خاصة أن قوانين البطولة تقول إن قرارات الحكم نهائية ولا رجعة فيها.

تدخل بيكيه أثار جدلًا بين الرؤساء لينتقدوه على جروب الواتس آب الخاص بهم وهو ربما ما لم يتحمله بيكيه ليغادر الجروب. كما أعلن المدافع المتوج بكأس العالم مع إسبانيا عدم حضوره في مباراة اليوم.