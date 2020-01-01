مورينيو: كاسياس عظيم وكنا أصدقاء

مورينيو يتغزل في إيكر كاسياس بعد اعتزاله

وصف جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس بأنه شخص عظيم.

وأعلن كاسياس اعتزاله اليوم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية والمحطات الهامة بقميص ريال مدريد وبورتو والمنتخب الإسباني.

وحول ذلك، تحدث عدد من زملاء ومدربي كاسياس عن قراره، كان منهم الرجل الذي انتظر الجميع حديثه في ذلك اليوم؛ جوزيه مورينيو.

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وكانت العلاقة قد توترت بين مورينيو وكاسياس في موسم المدرب البرتغالي الأخير، وكان ذلك سببًا مباشرًا في نهاية علاقة إيكر مع النادي الملكي.

ولكن رغم كل ذلك، قال مورينيو عقب اعتزال الحارس الإسباني إنهما نجحا خلال السنوات التي عملا فيها معًا في بناء علاقة صداقة صادقة.

وأضاف: "بالنسبة لكاسياس هو حارس مرمى عظيم ورجل عظيم، لقد حقق العديد من النجاحات في مسيرته ومنه ما حققناه سويًا في فترة تواجدي مع ريال مدريد"

وتابع: "يعلم الجميع أنه عندما أخرجته من الفريق كانت هناك بعض التفاصيل، لقد كان موقفًا بين قائد ريال مدريد ومدرب ريال مدريد، ولكنني سارعت بالاطمئنان عليه حين أصيب بالنوبة القلبية"

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يذكر أن كاسياس قد أصيب بنوبة قلبية خلال تدريبات نادي بورتو العام الماضي، تلك التي كانت سببًا وراء إنهاء مسيرته في ذلك التوقيت.