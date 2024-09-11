لم تعجبه تصرفات النيجيري

كشف جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي، عن رفضه تدريب منتخب إنجلترا مرتين، محددًا الأسباب التي جعلته يوافق على الانضمام لناديه الحالي.

مورينيو رحل عن روما بسبب سوء النتائج خلال الموسم الماضي، وارتبط بعدها بالانتقال إلى الدوري السعودي، ولكنه قرر البقاء في أوروبا من بوابة فنربخشه.

وقال البرتغالي في تصريحات مع "HT Spor":"كنت أنتظر بهدوء وأقوم بالتحليل، كانت هناك بعض العروض المختلفة أمامي والتقيت برؤساء مختلفين، ولكني لم أكن في عجلة من أمري رغم دخولي في اجتماعات مع 3 مرشحين رئاسيين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أتيحت لي فرص لتدريب المنتخب الوطني البرتغالي في الماضي لكني كنت أرفضها دائمًا، تلقيت عرضًا من إنجلترا مرتين أيضًا ولم أقبل لأنها ليست الوظيفة التي سأكون سعيدًا فيها، لا أريد لعب مباراة أو اثنتين في الشهر وأسافر لمشاهدة اللاعبين ثم أنتظر المشاركة في البطولات، لدي الكثير من الطاقة لأبذلها الآن، ربما أفعل ذلك عندما أصبح عجوزًا ولكن ليس في الوقت الحالي".

رأيه فيما حدث مع فيكتور أوسيمين ورحيله إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة:"إنه لاعب عظيم، تمكنوا من جلب مهاجمًا رائعًا، لم يكن لدي مشكلة معه ولكني لا أحبه بسبب الطريقة التي يتصرف بها في كل مرة ألعب ضده".

وأوضح:"تحدثت معه في مباراة روما ونابولي، وقلت له انظر، أنت أحد أفضل اللاعبين الأفارقة، ولكن في الماضي كان هناك ديدييه دروجبا، صامويل إيتو، جورج وياه ولم يتصرف أي منهم بهذه الطريقة".

وعن احتفاظه بلقب "الشخص المميز" أو السبشيال ون:"أنا لست متواضعًا ولكني لست غبيًا أبدًا، لم أقل إنني شخص مميز، ولكن هناك واحد فقط من هؤلاء "مشيرًا إلى الوشم الذي على ذراعه"، يمكنني خسارة كل مباراة متبقية في مسيرتي ولكني فعلت الكثير".

وفي نهاية حديثه أكد مورينيو أنه يتفهم جيدًا أحلام جماهير فنربخشه، ويريد أن يكون جزءًا من النادي التركي لفترة طويلة، من أجل تلبية مطالب عشاق الفريق ومجلس إدارته.