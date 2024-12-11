مورينيو بعد صفعة أتلتيك بيلباو: لن أرمي لاعبي فريقي أمام الحافلة

المدرب البرتغالي يتحمل المسؤولية

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه التركي، تفاؤله بشأن مستقبل فريقه، رغم الهزيمة القاسية على يد ضيفه أتلتيك بلباو (0-2)، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وهذه هي الخسارة الثانية لفريق مورينيو على التوالي، بعد هزيمته أمام بشكتاش في الجولة الماضية من الدوري التركي الممتاز، ليطالب مشجعو فنربخشة باستقالة رئيس فنربخشه علي كوتش، لكن لم يكن لها أي رد فعل ضد المدرب البرتغالي.

وقال مورينيو في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "أعتقد أن كل من شاهد المباراة الليلة يعرف ماذا حدث. بدأنا بشكل جيد للغاية كانت مباراة مشابهة لمباراة مانشستر يونايتد، وخلقنا صعوبات لخصمنا لكننا ارتكبنا أخطاء وتغير الوضع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "واصلنا اللعب بشكل جيد في الشوط الأول. تأخرنا بهدف كان نتيجة غير مستحقة وفجأة أصبحت (2-0)، بعد ذلك أصبحت الأمور أصعب، أجرينا تغييرات ولكن عندما أصبحنا نلعب بـ 10 لاعبين، انتهت المباراة بالنسبة لنا".

وتابع مورينيو: "نحن في فترة انتقالية لأهدافنا المستقبلية. علينا أن نبقى هادئين، لدينا مباريات مهمة تنتظرنا وإذا تمكنت من النوم اليوم، فسأبدأ في تحليل باشاك شهير غدًا، وإذا لم أستطع النوم اليوم، فسأبدأ في تحليل باشاك شهير من الليلة".

وواصل: "النتائج هي أهم شيء في كرة القدم، هناك فترة تفوز فيها دائمًا، قد لا تبدو النتائج مهمة. لكن في فترات مثل هذه، ترى أن النتائج مهمة".

ولم يحمل مورينيو لاعبه ساميت أكايدين مسؤولية الخسارة بسبب الخطأ الذي ارتكبه في لعبة الهدف الأول، قائلًا: "ليس خطأ ساميت وحده، إنه خطأ الجميع، ارتكب ساميت هذا الخطأ وكان هناك رد فعلنا قوي في الشوط الأول. كما لعب جيدًا بعد الخطأ".

وختم: "كانت النتيجة 2-0 بمثابة ضربة سكين في صدرنا. النتيجة تسببت في حزن الجماهير، لكن لا أنتقد ردود فعل الجماهير، إنها أساس كل شيء. فقط كما قلت بعد المباراة، ساميت لم يرتكب الخطأ، نحن من ارتكبنا الخطأ، أنا لا أرمي لاعبي فريقي أمام الحافلة".