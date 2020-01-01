مورينيو عن هدف بيل: سأتفقد مواقع ريال مدريد!

الويلزي سجل أخيراً لسبيرز

علق مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على تسجيل نجمه جاريث بيل هدفه الأول منذ عودته لصفوفه عبر السخرية من ناديه السابق ريال مدريد.

وهز النجم الويلزي الشباك مساء الأحد في الانتصار الخاص بسبيرز على برايتون بهدفين مقابل واحد ليصعد إلى وصافة البريميرليج.

وقال مورينيو للإعلام عقب اللقاء: "الأسبوع الآن يتحسن، الأمر لا أحكم عليه فقط عبر مشاهدته، ولكن الأرقام تقول ذلك، نحن وجاريث نتشارك نفس الرأي".

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واستمر: "يستحق التسجيل، عندما أملك خمس دقائق من الوقت سأفتح المتصفح سافاري وأذهب لمواقع ريال مدريد وأرى ماذا كتبوا عنه".

وأكمل المدرب البرتغالي: "أظهر شخصية وتأثيره كان قوياً، سجل هدفاً مهماً لنا للغاية، تعاون مع هاري بشكل يظهر الخبرة في الدقائق الأخيرة، لعبوا بذكاء عبر الحفاظ على الكرة".

وختم: "يعرف أننا نهتم به في هذا النادي، ولذا هو خيار مثالي، سعيد لعودته للتسجيل، ليس جاهزاً بعد للعب 90 دقيقة ولكن سنستغل الدوري الأوروبي لتجهيزه للبريميرليج".

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وعاد بيل هذا الصيف إلى صفوف سبيرز الذي رحل عنه إلى ريال مدريد في 2013، ويلعب حالياً مع النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة.