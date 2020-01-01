مورينيو عن جوارديولا: لو لم تكن مذنبًا فلماذا تعرضت للعقوبة؟

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يعلق على حكم المحكمة الرياضية بشأن مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

علق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام على أزمة حكم المحكمة الرياضية لصالح مانشستر سيتي بالعودة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص لقاء فريقه القادم أمام نيوكاسل في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو: "إن لم تكن مذنبًا فلن تحصل على العقوبة من الأساس، لا أقول أن مانشستر سيتي قام بمخالفة أي شيء لكنني أقول إن تغريمهم وحرمانهم من دوري الأبطال لم يكن مبررًا لو لم يكونوا مذنبين".

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وأضاف: "في مثل تلك المواقف لا يوجد أي تعليق مناسب حقًا، أعلم أن تغريم مانشستر سيتي بعض الأموال لن يؤثر فيهم، لكنني أتحدث عن المبدأ".

وأردف: "أنا هنا لا انتقد مانشستر سيتي، أنا أنتقد القرار نفسه، ربما كان حظهم سيئًا بالعقوبة من البداية، ربما حتى يكونوا مجرد ضحايا في ذلك الأمر".

وأكمل تصريحاته عن وضع سيرج أورييه الذي توفي شقيقه قبل ساعات تولوز بفرنسا: "تحدثنا معه لدعمه في تلك المأساة، وسنحترم أي قرار يتخذه، فكل شخص لديه استجابة مختلفة لمثل تلك الأمور".

جدير بالذكر أن فريق توتنهام يدخل لقاء نيوكاسل وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 52 نقطة.