مورينيو يوجه نصيحة دفاعية إلى لامبارد

الأستاذ يوجه التلميذ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو من فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الحالي، الاحتفاظ بالفرنسي كورت زوما مع الفريق.

زوما عاد لصفوف تشيلسي هذا الصيف بعدما انتهت إعارته مع إيفرتون الموسم الماضي، وقبلها في صفوف ستوك سيتي.

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وقال مورينيو مع "سكاي": "سأقول له زوما، هو لاعب في صفوف تشيلسي، لا تحتاج للشراء وصرف الأموال".

وأكمل: "يملك الخبرة من اللعب مع تشيلسي، ثم مع ستوك في البريميرليج، وكذلك في إيفرتون، الجواب هو زوما".

لامبارد: نحقق الأهداف التي ننشدها بالفعل

ولم يتضح بعد موقف زوما من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف تشيلسي بعدما رفض لامبارد تأكيد استمراره مع الفريق.

تشيلسي كان قد انتصر ودياً على سالزبورج مساء الأربعاء بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، وشارك زوما أساسياً.