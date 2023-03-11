مورينيو أمام المحكمة ويكشف تفاصيل الشجار الشهير: قلت للحكم أنت كاذب!

جوزيه مورينيو يستمر في إثارة الجدل.

نقلت تقارير صحفية اليوم تفاصيل شهادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما حول مشاجرته الشهيرة مع الحكم ماركو سييرا.

جاء هذا أمام محكمة الطعون الرياضية وقال مورينيو "فوتبول إيطاليا": "سييرا لم يلتفت لي حتى وأعطاني ظهره وقال اذهب إلى منزلك، فقلت له ماذا؟ فرد: الجميع يسخر، دائمًا ما تقدم نفس العرض".

وأضاف: "ذهبت إلى غرفة الحكام بعد المباراة وطرقت الباب وسمحوا لي بالدخول، وقلت له لقد جئت حتى تعتذر لي؟، لكنه رفض وقال إنه لم يقلل من احترامي أو يتحدث عني بسوء".

وأردف: "قلت له إنه كاذب وإنه من تورينو فانفعل بشكل كبير، كل ذلك لم يؤثر على النتيجة لكنني أرى أنه تم التعامل معي بشكل غير محترف".

جدير بالذكر أن روما يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة.