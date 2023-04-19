"مورينيو المجنون أنسب من زيدان لباريس.. سيجلس نيمار على الدكة شهرًا!"

البرتغالي خيار مثالي للفريق العاصمي بالنسبة للدولي الفرنسي السابق

لا يميل كريستوف دوجاري لاعب منتخب فرنسا السابق إلى زميله الذي قاد بلاده للفوز بمونديال 1998، زين الدين زيدان، في حديثه عن المدرب المثالي لقيادة باريس سان جيرمان في المستقبل.

أمامه، يفضل البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تلك المسؤولية نظرًا لتحليه بسمات شخصية تؤهله لقيادة هذا الفريق بالذات.

أورد برنامج اللاعب الفرنسي السابق "جيروم روثين" على شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، تصريحات دوجاري حول هذا الأمر حيث قال: "هناك العديد من اللاعبين الذين راقهم العمل مع مورينيو، البعض يقول عنه أشياء ليست جيدة، والكثيرون يقولون عنه أشياء جيدة".

وأضاف متحدثًا على لسان مورينيو إذا أتى إلى باريس سان جيرمان ووجه حديثًا إلى نجم الفريق، البرازيلي نيمار: "سوف تجلس على الدكة لشهر، وإن لم تمتثل لذلك القرار فلن تلعب".

يؤمن دوجاري أن مورينيو سيجعل كل الأشياء "واضحة وصارمة وقابلة للتطبيق والرؤية".

لكن زيدان من وجهة نظره "برجماتي وهادئ، وليس مجنونًا بالقدر الكافي الذي يحتاجه تدريب فريق مثل باريس سان جيرمان".