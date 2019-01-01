مورينيو: أرحب بعودة بوتشيتينو وهذا موقفي من صفقة إبراهيموفيتش

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يرحب بالمدرب السابق للفريق ماوريسيو بوتشيتينو للزيارة في أي وقت ويكشف موقفه من صفقة زلاتان إبراهيموفيتش.

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير على ترحيبه طوال الوقت بعودة المدرب السابق للفريق ماوريسيو بوتشيتينو ليزور الفريق اللندني في أي وقت.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام فريق أولمبياكوس والذي يقام مساء الثلاثاء في لندن.

وقال مورينيو: "أحب التنافس في دوري أبطال أوروبا كما هو حال الجميع، الكل في تلك البطولة يريد الحصول عليها في النهاية ويحلم بذلك، لكن ليس الجميع سيكون لديه ذلك الشرف".

وأضاف: "بوتشيتينو قال أن خسارة النهائي أثرت على الفريق؟ ربما كانت تلك هي مشاعره لكن انظروا لليفربول خسروا اللقب وعادوا في الموسم التالي ليحققوه، لم أتحدث معه حتى الآن لكنني سأتصل به وأوصلت له عدة رسائل عن طريق الفريق أنه مرحبًا هنا في أي وقت سواء أرادني أن أتواجد أم لا".

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وأكمل عن أول مباراة داخل ملعبه: "تواجدت هنا من قبل كمحب لكرة القدم في مواجهة توتنهام ونيوكاسل، صحيح أن المواجهة كانت سيئة لكن الأجواء كانت رائعة والرابط بين الجماهير والمكان قوي للغاية".

وأردف: "بوجود تلك العناصر في الفريق لا أخشى من أي مباراة في دوري أبطال أوروبا لكن علينا أولًا أن نتأهل من دور المجموعات بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث".

وأنهى حديثه عن ضم زلاتان إبراهيموفيتش: "علاقتي به طيبة لكنني أقول أن توتنهام يملك واحد من أفضل المهاجمين في إنجلترا ولا يعد الأمر منطقيًا أن نضم زلاتان إبراهيموفيتش في نفس الفريق مع كين".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد سبع نقاط خلف بايرن ميونخ الأول برصيد ١٢ نقطة وفي حاجة للفوز لضمان التأهل.