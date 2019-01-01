مورجان تتحدى ترامب: فريقنا يتخذ قرارته بشكل جماعي

أليكس مورجان نجمة منتخب السيدات الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية تتحدى رئيس بلادها وتلمح لرفض زيارة البيت الأبيض.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت أليكس مورجان نجمة منتخب السيدات بالولايات المتحدة الأمريكية أن الفريق يتخذ كل قرارته بشكل جماعي، بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بالبيت الأبيض وبالرئيس دونالد ترامب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها مورجان وأكدت خلالها أن تصريحات قائدة الفريق تعبر عن قرار جماعي خاص بكل اللاعبات كما كان الحال دائمًا.

وقالت مورجان: "أعتقد أننا سنتخذ ذلك القرار عقب مباراة يوم الأحد، كل ما يحدث في ذلك الأمر يعد سابق لآوانه، لقد كان هناك الكثير من الحديث حول ترامب والبيت الأبيض مؤخرًا".

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وأضاف: "قبل أي شيء لدينا الكثير من العمل لنقوم به في الفترة المقبلة، بعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث، مع أنكم تعرفون بالفعل ما هي إجابتنا على ذلك".

وأكملت: "لا أستطيع القول بنسبة ١٠٠٪ ما الذي سيحدث، لكن هذا الفريق متماسك ويتخذ قرارته بشكل جماعي طوال الوقت، لكن في النهاية لو قرر أحدهم أنه صاحب قراره بنفسه لا يمكن لنا أن نمنعه".

جدير بالذكر أن المنتخب الأمريكي سيواجه نظيره الهولندي عصر يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.