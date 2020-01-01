موراتي: كنت متأكدًا من تتويج إنتر بدوري الأبطال 2010

موراتي يتحدث عن ذكريات دوري الأبطال 2010

تحدث ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر السابق إنه كان متأكدًا من نجاح النيراتزوري في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2010.

وكان إنتر قد حقق الثلاثية التاريخية تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو وقتها، بعدما توج بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

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وحول ذكرياته مع البطولة قال موراتي إنه كان واثقًا من الفوز على بايرن ميونخ في نهائي مدريد لدوري الأبطال والفوز باللقب في النهاية"

وأضاف: "لم تكن الثلاثية شيئًا مستحيلًا وكان لدينا الإيمان أننا نستطيع الفوز بالألقاب، ولكنها كانت جميلة جدًا لدرجة أنها كانت مثل المعجزة"

وتابع: "لقد امتلكنا المقومات وكان لدينا فريقًا قويًا للغاية ويتكون من عناصر استثنائيين كلاعبين ومدرب، وكذلك الجماهير التي كانت وراء الفريق دائمًا"

وأردف: "بالطبع يجب أن نشكر جوزيه مورينيو كونه كان المدرب لهذا الفريق التاريخي، لقد كان أحد أبرز العناصر في هذا الفريق التاريخي"

وأكمل: "لقد أعطى مورينيو الثقة للاعبين ونقلها للجميع، الروح التي سيطرت على الفريق جعلتني أعتقد أننا فزنا بدوري أبطال أوروبا من قبل المباراة النهائية"

وحول دييجو ميليتو قال: "إنه اللاعب الوحيد الذي يمكنه تسجيل أهداف حاسمة في 3 بطولات متتالية خلال أقل من أسبوعين، لقد كان مذهلًا"

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يذكر أن إنتر يعد هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي نجح في تحقيق الثلاثية، حيث أن ذلك هو الإنجاز التاريخي للنيراتزوري إلى جانب كونه النادي الإيطالي الوحيد الذي لم يلعب في الدرجة الثانية طوال تاريخه.