موراتا: سآخذ الحذاء الذهبي بدراجتي إلى مبابي .. وأتمنى فوز رونالدو بكأس العالم!

ألفارو موراتا يتحدث عن أمنياته في كأس العالم 2022، وسباق الحذاء الذهبي، ومواجهة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي المونديال.

أكد ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا أنه مستعد بأن يأخذ الحذاء الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 بدراجته إلى الفرنسي كيليان مبابي، إذا ما حقق "لا روخا" لقب المونديال.

موراتا أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة "as" الإسبانية، تحدث خلالها عن عدد من الأمور، قبل مواجهة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء.

وقال موراتا عما إذا كان على استعداد بالتخلي عن سباق الحذاء الذهبي مقابل لقب كأس العالم: "سآخذ الحذاء الذهبي بدراجتي إلى فرنسا لأهديه إلى مبابي مقابل أن يكون منتخب إسبانيا بطل العالم".

وتطرق موراتا للحديث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكونه من بين المتنافسين على الحذاء الذهبي.

وقال مهاجم إسبانيا: "ماذا أقول عن ميسي؟! بالنسبة إلى أي شخص من جيلي تسأله عن كريستيانو رونالدو أو ميسي سيخبرك أنهما لاعبان رائعان".

وأضاف: "شخصيًا أحب نيمار، لأنه يجعلك تستمتع بمشاهدته وهو يلعب المباريات، أي شخص يحب كرة القدم سيتوقف عما يفعله لمشاهدة ميسي ورونالدو ونيمار، أتمنى ألا يكون أي منهم في يومه إذا واجهونا".

وأردف: "شخصيًا سأكون سعيدًا إذا فاز رونالدو بكأس العالم لأنه قدم مسيرة رائعة، ولن أكون حزينًا إذا فاز بها ميسي أو نيمار، لأنهما لاعبان رائعان".

موراتا تحدث كذلك عن احتمالية وصول المواجهة بين المغرب وإسبانيا إلى ركلات الترجيح.

وقال المهاجم الإسباني: "لا ينبغي أبدًا استبعاد ذلك، لأنه في النهاية جزء آخر من كرة القدم، لكن أولًا يجب أن يكون هناك 120 دقيقة على الأقل من اللعب، وستكون مكثفة للغاية".