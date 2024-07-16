"لا أريد أن أكون كاذبًا".. موراتا يودّع زملاءه ويرحل عن أتلتيكو مدريد!

"أشكر النادي على كل شيء"

ودّع ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا، زملاءه في أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، بعدما اقترب من الانتقال إلى ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

واحتفل موراتا أمس الإثنين في مدريد بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على إنجلترا (2-1) في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها ألمانيا.

وقال موراتا في تصريحات لإذاعة "COPE" الإسبانية: "الفوز بهذه البطولة الأوروبية يعني الفوز باللقب مع الأتليتي".

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وأضاف: "كان من المهم بالنسبة لي أن أودعهم وأشكرهم على كل شيء، لا أريد أن أكون كاذبًا، الفوز بكأس أوروبا هو الفوز بلقب بقميص أتلتيكو مدريد".

وحسب تقارير صحفية، فإن ميلان بحاجة إلى دفع شرط جزائي يبلغ 13 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات موراتا، الذي صرّح في وقت سابق بأنه يرغب في الرحيل عن البلاد، مشيرًا إلى أنه يُقدّر بشكل أكبر في الخارج.