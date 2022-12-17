مشوار لوكا لم ينته بعد!

كشف لوكا مودريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا موقفه من الاستمرار في اللعب الدولي رفقة الفريق، بعد انتهاء رحلة كأس العالم.

وقال مودريتش لصحيفة "إنديكس" : "لقد قمنا بعمل رائع من أجل الكرة الكرواتية، لقد أردنا الذهب وكنا قريبين منه، يمكننا أن نفخر بما قدمناه، سنعود الآن إلى بلادنا كأبطال".

وأضاف: "كفريق علينا أن نتحسن، في السنوات الماضية أظهرنا قدراتنا، لكن دعونا الآن نذهب لنحتفل، فنجاح الفريق الوطني يسعدني كثيرًا".

وأردف عن مستقبله: "سأستمر في اللعب لكرواتيا حتى مباريات دوري الأمم الأوروبية، بعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور".

جدير بالذكر أن كرواتيا صاحبة البرونز في هذه النسخة كانت قد حققت المركز الثاني في النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في روسيا.