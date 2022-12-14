مودريتش يهاجم حكم مباراة الأرجنتين: كارثة، وركلة الجزاء ظالمة!

مودريتش يخرج عن صمته ويعترض على التحكيم

عبر نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش عن غضبه الشديد من التحكيم بمباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بالدور نصف النهائي في كأس العالم.

الأرجنتين فازت على نظيرتها كرواتيا بالدور نصف النهائي، بثلاثة أهداف دون مقابل. افتتح التسجيل لراقصي التانجو ليونيل ميسي من ركلة جزاء، والتي كانت نقطة تحول بالمباراة، واعترض عليها مودريتش.

فبعد نهاية المباراة، لم يتردد مودريتش في إظهار غضبه على حكم اللقاء دانييلي أورساتو، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا":" إنه من أسوأ الحكام، إنه كارثي، لقد كانت لحظة مهمة في المباراة، فهو لا يمنحنا ركلة ركنية ويمنحهم ركلة جزاء، والتي أعتقد أنها غير صحيحة، لأنه سدد واصطدم بالحارس".

وأضاف:" لا أصدق أنه أعطى ركلة الجزاء، هذا غّير اللعبة، لم أتحدث أبدًا عن الحكام، لكن اليوم من المستحيل تجاهل الأمر، إنه من أسوأ ما عرفت، ليس فقط في مباراة اليوم، لقد حكمني عدة مرات ولا أذكر له مباراة جيدة، إنه كارثة".

وأنهى حديثه عن سؤال هل هي آخر مباراة له مع كرواتيا قائلًا:" آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني؟ لا أعلم، سنرى. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا، هناك ميدالية برونزية وعلينا أن نكون مستعدين لها".

وينتظر منتخب كرواتيا معرفة الفريق الذي سيلعب ضده في مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وفرنسا.