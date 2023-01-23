مودريتش يكشف سر تقبيله لواقي ساقه سبع مرات!

كيف يستعد نجم ريال مدريد للمباريات؟

كشف لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد، سر جديد خاص بطقوسه في المباريات، بعد تصدره المشهد في فوز الملكي أمام أتليتيكو بلباو بالأمس في بطولة الدوري الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا على أتليتيكو بلباو أمس الأحد، بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة ال 17 من الدوري الإسباني، ليعود مجددًا إلى طريق الانتصارات في الليجا.

ولم يشارك مودريتش بشكل أساسي بل ظل على مقاعد البدلاء، وشارك في الشوط الثاني.

والتقطت عدسات الكاميرات مودريتش وهو يقبل واقي ساقه سبع مرات، قبل دخوله الملعب.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في الإحماء أقفز دائمًا على العشب بالحذاء الأيسر أولًا، وقبل المشاركة في المباراة أخلع خاتمي وسلسلتي، وأقبل واقي الساق حيث أضع عليه صورة عائلتي".

وتابع: " هذه طقوسي التي أطبقها باستمرار وتجلب الحظ لي".

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 41 نقطة في وصافة جدول ترتيب البطولة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد أتليتيكو بلباو عند 26 نقطة في المركز الثامن.