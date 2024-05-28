مودريتش يعطي تلميحًا عن موقفه من التجديد لريال مدريد .. ويودع رفيقه برسالة خاصة

ألمح الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إلى موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد لموسم آخر.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت اقتراب لوكا مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر، خصوصًا أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية يونيو المقبل.

وقال لوكا مودريتش في تصريحات لإذاعة "كادينا كوب": آمل أن أعلن عن استمراري في الفريق بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ".

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وأضاف: "الموسم الأخير في ريال مدريد؟ لا أستطيع التفكير بعيدًا جدًا. عليك أن تعمل وتفكر يومًا بعد يوم، وتستمع إلى جسدك وعقلك ثم تتخذ بعض القرارات. خلال الموسم لم أفكر فيما يمكن أن يحدث".

وتطرق لوكا إلى الحديث عن علاقته بأنشيلوتي، قائلًا: "لقد كان جيدًا إلى حد ما كما هو الحال دائمًا، مع الكثير من الاحترام ولم يتغير كثيرًا. عندما لا تلعب فأنت لست سعيدًا لكننا تحدثنا وأخبرني أن أواصل العمل، وأنني سألعب، وأنني سأستمر في أن أكون مهمًا، وهذا هو الحال في كثير من الأحيان".

وأوضح: "كان سلوكي إيجابيًا للغاية وأنا في أفضل نادٍ في العالم. كنت هنا منذ 12 عامًا وفي كل مرة يتعين عليك تقديم أفضل ما لديك. في النهاية، الجميع مهم ويمكن لكل لاعب أن يساهم بطريقة ما ويكون مهمًا".

وتابع مورديتش: "ليلة وداع كروس؟ عندما يقول لاعب وداعًا، يكون ذلك أمرًا محزنا دائمًا، والأكثر من ذلك هو توني، الذي أمضيت معه في النادي 10 سنوات والذي استمتعت باللعب معه أكثر من غيره. إنه أمر محزن لكنه قراره، فهو هادئ للغاية ومرتاح لقراره. بالتأكيد يمكنه أن يقدم المزيد، لكن عليك أن تحترمه".