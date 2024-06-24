مودريتش: كرة القدم قاسية.. وهذا موقفي من الاعتزال الدولي!

مودريتش يحدد موقفه من الاعتزال الدولي...

كشف لوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا، عن موقفه من اعتزال اللعب الدولي، بعد اقتراب منتخب بلاده من توديع بطولة يورو 2024 بشكل رسمي.

وأنهى المنتخب الكرواتي، مبارياته في بطولة يورو 2024 بتعادل ثمين مع إيطاليا بهدف لكل فريق، في لقاء سجل فيه مودريتش هدف منتخب بلاده في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل الأتزوري في الثواني الأخيرة.

وبتلك النتيجة احتل منتخب كرواتيا، المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، واقتربت من توديع البطولة بشكل رسمي، إذ لديها فرصة ضئيلة في الصعود ضمن أفضل ثوالث، ولكن سيتعين عليهم انتظار نتائج باقي المباريات.

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وقال اللاعب صاحب الـ 38 عامًا في تصريحات عقب اللقاء، الذي حصل فيه على جائزة رجل المباراة: "كرة القدم يمكن أن تكون قاسية جدًا، وهذا ما حدث لنا الليلة".

وعند سؤاله إذا ما كان سيعتزل اللعب دوليًا بنهاية مشاركة منتخب بلاده في البطولة، قال: " إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك الأمر".