مودريتش: ريال مدريد ليس المرشح للفوز وأتمنى معادلة رقم أسطورة الملكي!

ريال مدريد ليس المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا...

يعتقد لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، أن فريقه ليس المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم على حساب بوروسيا دورتموند.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء غدٍ السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: " كان من الصعب تخيل بأن نصل لهذه المرحلة، لكننا بلغناها الآن ونأمل بأن نقوم بهذه الخطوة كفريق".

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وأضاف: " وذا سارت الأمور بشكل جيد، فسنفوز باللقب، ومن المثير أن أكون جزءًا من تلك المجموعة الصغيرة، سنقاتل حتى اخر لحظة للفوز".

ويأمل النجم الكرواتي، في معادلة رقم أسطورة الميرينجي، باكو خينتو، الذي حقق ستة ألقاب دوري أبطال أوروبا، إذ يمتلك مودريتش مع ريال مدريد حاليًا خمسة ألقاب.

وتابع مودريتش حديثه وقال: "أنا متأكد أننا لسنا الطرف الأكثر هدوءً، الجميع يرى أننا المرشح الأقوى للفوز بالبطولة، ولكني أرى النسبة متساوية دورتموند فريق رائع، قدم موسمًا رائعًا وسيظل كذلك، يجب علينا أن نركز على المباراة ".