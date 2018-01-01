مودريتش: ريال مدريد أفضل مع سولاري ولن نفرط في كأس العالم

تعرف على تصريحات مودريتش مع الموقع الرسمي للفيفا بمناسبة كأس العالم للأندية

أكد لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، أنّ فريقه قادر على الفوز بكأس العالم للأندية وأنه في أفضل حال مع المدرب الحالي سانتياجو سولاري.

ريال مدريد يواجه الفائز من كاشيما أنتلرز وجوادالاخارا يوم الأربعاء المقبل.

وقال مودريتش في حوار مع الموقع الرسمي للفيفا: "لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي وأود أنّ اختمه ببطولة كأس العالم للأندية والفريق قادر على حصد هذا اللقب للعام الثالث على التوالي". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "في بداية الموسم كنت أعاني بدنيًا بسبب إرهاق كأس العالم ولكن الآن أنا في حال أفضل وأكثر جاهزية لمونديال الأندية".

وواصل: "الفريق في حال جيد مع سانتياجوسولاري، تطورنا كثيرًا في النواحي البدنية كما أنّ الخطوط صارت أكثر قربًا وتطورنا كفريق بصورة ملحوظة".

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أفضل لاعب في 2018 أشار إلى أنّ ريال مدريد يسير في الطريق الصحيح مؤخرًا ويستطيع إظهار خطورته الحقيقة داخل الملعب موضحًا أنّ هناك مساحة للتطور وتصحيح الأخطاء.

واختتم: "لم نشبع من الفوز بالألقاب وأتمنى تحقيق كأس العالم للأندية ثم الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وبالأخص البطولة الأخيرة التي لم نحصدها من 2014".

مودريتش حصد بطولة الدوري مرة واحدة وكذلك لقب كأس الملك مع ريال مدريد.