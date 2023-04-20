موجة غضب من ريال مدريد على الاتحاد الأوروبي قبل مواجهة مانشستر سيتي

مشكلة ريال مدريد مع الاتحاد الأوروربي بسبب مواجهة مانشستر سيتي

يشعر الجميع في ريال مدريد بالضيق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد معرفة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال، مباراة الذهاب في التاسع من مايو المقبل، والإياب 17 من الشهر نفسه.

أعلنت صحيفة "mundodeportivo" الإسبانية، أن هناك انزعاج داخل النادي الملكي، بسبب مباراة الذهاب تحديدًا، والتي ستلعب بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي كأس الملك ضد أوساسونا.

وكان قد خاطب ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي، بوضع مباراة الذهاب مع مانشستر سيتي يوم الأربعاء 10 مايو ليوم آخر من الراحة، لكن تم تجاهل طلب الملكي.

كما تم تحديد المباراة الأخرى من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ميلان وإنتر، في يوم 10 مايو.

وعليه فسيكون أمام ريال مدريد أقل من 72 ساعة، للتحضير للمباراة ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن نجح ريال مدريد في تخطي الدور ربع النهائي بعد الفوز على تشيلسي 4-0 حصيلة مباراتي الذهاب والإياب.