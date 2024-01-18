رغم موافقة الاتحاد .. مفاجأة غير متوقعة في انتقال محترف الفريق إلى الاتفاق

تطور مفاجئ في مستقبل محترف الاتحاد

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بشكل مفاجئ.. تعثر انتقال أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، إلى الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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هذا المحترف الأجنبي؛ هو الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، الذي رحب نادي الاتحاد، بالاستغناء عنه إلى الاتفاق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ وفقًا لما ذكرته مصادر "كووورة"، في وقتٍ سابق.

وبالفعل.. الإعلامي الرياضي بن جاكوبس أكد في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على أنه كان يوجد اتفاق بين العميد وفارس الدهناء، على صفقة جوتا.

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وكشف بن جاكوبس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن صفقة إعارة الجناح البرتغالي إلى الاتفاق، توقفت في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن جواو فيليبي أجرى محادثات جديدة مع مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ من أجل مناقشة بعض العروض الأخرى.

جوتا الذي تم إسقاط اسمه من قائمة الاتحاد المحلية، في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، لعب 11 مباراة رسمية فقط مع الفريق الأول، مسجلًا هدفين.

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