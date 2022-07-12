مواجهة مبابي؟ ووكر: لن أفرش له السجادة الحمراء!

رسالة قوية من ووكر لمبابي

أصر لاعب إنجلترا كايل ووكر على أنه لن "يفرش السجادة الحمراء" للنجم الفرنسي كيليان مبابي في مباراة ربع النهائي القادمة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث يضرب المنتخب الفرنسي موعدًا كبيرًا مع فريق الأسود الثلاثة يوم السبت المقبل، في ربع نهائي المونديال، والفائز سوف يلعب مع المنتصر من مواجهة المغرب والبرتغال.

وبالتالي سئل ووكر في المؤتمر الصحفي عن اللعب ضد كيليان مبابي، وأوضح لاعب مانشستر سيتي أنه من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي لكنه سيجعلها مواجهة صعبة عليه.

حيث قال للصحفيين: "إنه لاعب رائع في حالة رائعة، أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل في العالم في هذه اللحظة، أنا أتفهم ما يجب أن أفعله وهذا لمنعه، ربما يكون القول أسهل من الفعل لكنني لا أستخف بنفسي، لن أفرش له السجادة الحمراء وأطلب منه التسجيل".

جدير بالذكر أن الإعلام الإنجليزي يعول على ووكر بشدة في اللعب ضد مبابي بمواجهة فرنسا، حيث يعد ظهير سيتي من أفضل الأسماء الدفاعية التي بإمكانها التعامل مع كيليان الذي يقدم عروضًا قوية للغاية مع الديوك بكأس العالم.