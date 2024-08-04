"من الرائع مواجهة ريال مدريد".. فليك يتغنى بفتى برشلونة الذي أرهق فينيسيوس!

تصريح مثير للمدرب الألماني..

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بمستوى اللاعبين الشباب خلال جولة الفريق التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز برشلونة على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، قبل أن يهزم ريال مدريد (2-1)، بينما يستعد لمواجهة ميلان يوم الأربعاء المقبل.

ودفع فليك باللاعب الشاب أليكس فالي، ليصنع الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد، كما تألق في تحجيم خطورة نجم الميرنجي فينيسيوس جونيور.

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وقال فليك، في تصريحات عقب الكلاسيكو: "سعيد بأليكس فالي، لقد قام بعمل رائع، ويمكنه اللعب على اليمين وكذلك اليسار".

وأضاف: "كما قام كل من أليخاندرو بالدي وهيكتور فورت بعمل جيد للغاية، من الرائع أن يكون لديك لاعبون تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، ويقومون بالأشياء بشكل جيد للغاية ويستفيدون من الفرص.. من الرائع دائمًا اللعب ضد ريال مدريد".