مواجهات إفريقية قوية .. الكشف عن تحديات روبرتو مانشيني المقبلة مع السعودية

الاستعدادات مستمرة لكأس آسيا 2023، الذي ينطلق في يناير المقبل

ما إن انتهى معسكر منتخب السعودية أمس الثلاثاء، أعلن اتحاد كرة القدم، خطة المعسكر المقبل، المقرر إقامته في أكتوبر، استعدادًا لكأس آسيا 2023م.

الأخضر السعودي اختتم معسكره بالأمس بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف، وقبلها بأيام، خسر أيضًا ودية كوستاريكا بثلاثية مقابل هدف وحيد، في أول مباراتين للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

أما عن معسكر أكتوبر المقبل، فقد أوضح الحساب الرسمي لكتيبة السعودية أنه سيشهد وديتين أمام نيجريا ومالي، يومي 13 و17، على ملعب بورتيماو في البرتغال.

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المواجهتان الإفريقيتان هما الاختبار الأخير لمانشيني مع الأخضر قبل استهلال المباريات الرسمية، إذ يلتقي بالأردن في 21 من نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

بينما تستهل السعودية مشوارها في كأس آسيا قطر 2023م، بمواجهة عمان في 16 من يناير 2024م، ثم مواجهة قيرجيزستان وتايلاند يومي 21 و25 من الشهر ذاته.