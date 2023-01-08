مهمة إنقاذ .. زين الدين زيدان مطلوب في السعودية

المدرب الفرنسي رفض عروضًا من البرازيل وأمريكا

Shahid

في ظل كون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا حرًا حاليًا مع إعلان عودته لمجال التدريب قريبًا بعد فترة راحة طويلة، يصبح مطمعًا للكثيرين، الذين يحلمون به مدربًا لفريقهم.

الكثيرون كانوا يتحدثون عن توليه المسؤولية الفنية لمنتخب بلاده، لكنه صُدم بإعلان تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان رسميًا حتى 2026، ليصبح مضطرًا للبحث عن بدائل أخرى.

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ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نادي الهلال السعودي حاول إقناع زيدان بالتوقيع معه، لكن المدرب لا يزال يبحث عن فرصة مقنعة بالنسبة له، خاصةً وأنه رفض بالفعل عدة عروض من أمريكا والبرازيل.

سعي الهلال وراء زيدان يأتي في ظل عجزه عن التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرًا للعقوبة الموقعة عليه على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، وعدم رضاء الجماهير عن الأداء الفني للفريق، فلم يصبح أمام الإدارة خيار آخر للتعديل في الفريق إلا التعاقد مع مدرب جديد.

الزعيم مقبل خلال الفترة المقبلة على كثير من التحديات فأمامه مهمة الحفاظ على لقب الدوري السعودي ولقب دوري أبطال آسيا، بجانب بحثه عن التتويج بلقب كأس الملك، الذي خسر المباراة النهائية به الموسم الماضي، وحصد ميدالية من كأس العالم للأندية المغرب 2022.

Shahid