مهلة محددة.. صبر البرازيل على كارلو أنشيلوتي نفد

تهاني سليم
|
Ancelotti Girona Real MadridGetty Images
كارلو أنشيلوتيريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاالبرازيلكأس العالم

مهلة محددة للإعلان عن مدرب البرازيل الجديد

ما زال اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، المرشح الأكبر لتدريب منتخب البرازيل، لكن يبدو أن صبر السليساو على كارلو بدأ ينفد.

ويبحث منتخب البرازيل عن مدرب جديد بعد رحيل المدرب تيتي عقب نهاية كأس العالم 2022.

ويتردد اسم كارلو أنشيلوتي كثيرًا كمرشح أول لتدريب البرازيل رغم استمرار عقده مع ريال مدريد، وتأكيد استمراره مع الفريق طالما رغب النادي في ذلك.

وتحدث إدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن خططهم للمدرب الجديد وبأنهم وضعوا خطة زمنية للتوصل إلى قرار بحدود 25 مايو المقبل، وهو اليوم التالي لمباراة ريال مدريد مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

ولم يتطرق إدنالدو لاسم أنشيلوتي التي تحدث عنه سابقًا مؤكدًا احترام الجميع للمدرب الإيطالي.

وواصل رئيس الاتحاد البرازيلي "قبل الذهاب للخطة البديلة، أود أن استنفد كل الاحتمالات للوصول للخطة الأولى. نستمع لما يقال ونُنصت بعناية لما يقولوه الناس".

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

401282 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
401282 الأصوات

اختيارات المحررين