"مهلة أسبوع للسداد!".. كيليان مبابي يبدأ عقابه المر تجاه باريس سان جيرمان

الأمور تتطور بشكل كبير بين نجم ريال مدريد الحالي وناديه السابق باريس سان جيرمان

من الوارد أن يلجأ كيليان مبابي إلى مادة في لوائح رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم من أجل عقاب باريس سان جيرمان حال عدم الالتزام بدفع مستحقاته عن آخر 3 أشهر مع النادي العاصمي.

القيمة التي يقدرها مبابي بنحو 55 مليون يورو، لا يبدو نجم ريال مدريد الحالي مستعدًا للتنازل عنها، وبالفعل بدأت الأمور تجري مجرياتها في قاعات المحاكم.

هناك لائحة داخل الدوري الفرنسي، تمنح الرابطة المسؤولة الصلاحيات لإيقاف الفرق التي لا تدفع للاعبيها بانتظام من إبرام تعاقدات، وهذا ما قد يستند إليه مبابي في المستقبل القريب، وفقًا لصحيفة "ليكيب".

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الصحيفة نفسها أشارت إلى أن رابطة الدوري الفرنسي أخطرت باريس سان جيرمان بضرورة سداد مستحقات مبابي أو تسوية الأمور معه خلال أسبوع على الأكثر، في مكاتبة جرت يوم 13 سبتمبر.

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باريس سان جيرمان بدوره كان قد اعترض على متطلبات الرابطة ومبابي، قائلًا إن الأمر لن يتم حله إلا في قاعات المحاكم.