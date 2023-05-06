مهلة أخيرة أمام الأهلي لحماية محمد الربيعي من مصير العويس

تامر أبو سيدو
|
Mohammed Al-Rubaie - Ahli 2023Al Ahli Twitter
الأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري روشن السعوديانتقالاتMasoud Faraj Alyami

حارس المرمى يعيش موسمًا مميزًا مع الأهلي في دوري يلو

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

لم يعد أمام إدارة النادي الأهلي سوى مهلة أخيرة حتى أغسطس القادم لحماية حارس مرمى الفريق محمد الربيعي من مصير سلفه محمد العويس الذي وقع للهلال عقب دخوله الفترة الحرة مع ناديه في يناير 2022.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الربيعي الذي يُعد الحارس الأساسي للأهلي في موسمه الجاري في دوري يلو مرتبط مع النادي بعقد ينتهي في يناير القادم، مما يعني دخوله الفترة الحرة بدءًا من أغسطس المقبل والتي تخول له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للأهلي.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن صاحب الـ25 عامًا لم يتلق أي عرض رسمي بعد من الإدارة الأهلاوية لتجديد عقده، مشيرة إلى أنه ينتظر ذلك لأنه يمنح الأهلي الأولوية ويُفضل البقاء بين صفوفه.

الربيعي الذي جدد عقده لمدة 4 سنوات في يناير 2020 يُتوقع أن يكون أحد الأهداف المهمة في الصيف القادم حال لم يُجدد الأهلي عقده، خاصة أنه أحد حراس مرمى المنتخب السعودي الأول.

يُشار إلى أن الأهلي ضمن رسميًا يوم أمس العودة إلى دوري المحترفين السعودي، حيث يمتلك 65 نقطة وهو الرصيد الذي لن يصل له الفيصلي صاحب المركز الخامس.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

552888 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
552888 الأصوات

اختيارات المحررين