"مهزلة" .. قرار غريب ضد النصر مخالف للوائح فيفا!

قرار غريب يمهد لـ"أزمة كبرى" بسبب النصر

SHAHID

يبدو أن أزمة كبرى ستشتعل في الوسط الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ بسبب "جدولة" مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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النصر توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مع تصدر مجموعته الآسيوية، واحتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعرب الإعلامي الرياضي عبد الله الثقيل، عن دهشته من جدولة مباراة النصر والوحدة، في دوري روشن السعودي، يوم 9 نوفمبر القادم، وذلك بعد لقاء الدحيل القطري، الذي يُلعب في السابع من نفس الشهر ضمن منافسات أبطال آسيا، أي بأقل من 48 ساعة.

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وكتب الثقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "شباب هذا صحيح؟.. ترى هذا مخالف لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ووصف الإعلامي الرياضي، هذا القرار بـ"المهزلة"، مطالبًا الجماهير النصراوية، بـ"منشنة" رئيس النادي مسلي آل معمر، وكل الجهات المسؤولة؛ للتعبير عن رفضهم لمثل هذه التصرفات ضد قلعة العالمي.

جدير بالذكر أن لوائح "فيفا"، تنص على وجود يومين راحة على الأقل، بين مباريات أي فريق، محليًا أو خارجيًا؛ وذلك حفاظًا على صحة اللاعبين.

SHAHID