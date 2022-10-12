مهددون بفقد تذاكرهم الموسمية .. مانشستر يونايتد يطلب من جماهيره إثبات حضورهم للمباريات

أزمة غير متوقعة بين مانشستر يونايتد وجماهيره من حاملي التذاكر الموسمية.

يشعر مجموعة من حاملي التذاكر الموسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بغضب بالغ، بعد أن طلب منهم النادي تقديم وصف لملابسهم وصور من بطاقات هوياتهم، حتى يتمكن التعرف عليهم على كاميرات المراقبة لإثبات أنهم كانوا حاضرين لمباريات الفريق على ملعب "أولد ترافورد" والتي يدعي النادي أنهم لم يحضروها.

مانشستر يونايتد وضع قواعد صارمة لحاملي التذاكر الموسمية بداية من موسم 2022-23، حيث يجب أن يتم التأكد من حضور الجماهير لما لا يقل عن عشر مباريات من أصل 19 مباراة في "أولد ترافورد"، سواء بالحضور شخصيًا أو منح التذكرة إلى شخص آخر، أو المخاطرة بحظر تجديد التذاكر الموسمية في الموسم المقبل.

ما هي الأزمة؟

قام مانشستر يونايتد بإرسال تحديث إلى جميع حاملي التذاكر الموسمية في سبتمبر الماضي، حيث طلب النادي تأكيدًا على حضورهم للمباريات الثلاث في الدوري الإنجليزي التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" حتى الآن.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن عددًا من تذاكر الجماهير الرقمية لم يتم مسحها للمباريات أمام برايتون أو آرسنال أو ليفربول، على الرغم من إصرار الجماهير على حضورهم للمباريات المذكورة بأنفسهم.

وحسب التقرير، فقد تم إخبار المتأثرين بأن حضورهم لن يتم احتسابه في قاعدة العشر مباريات ما لم يقدموا معلومات للنادي عما كانوا يرتدونه في ذلك اليوم، وصور من بطاقة الهوية، ووصف مضيف الملعب الذي تحدثوا إليه.

مانشستر يونايتد أرسل رسالة إلكترونية إلى الجماهير، طالب فيها النادي من حاملي التذاكر الموسمية إعطاء ردود على ما يصل إلى تسعة طلبات من النادي.

وجاء في البريد الإلكتروني: "لن نتمكن من إجراء مزيد من التحقيق إلا إذا تم تزويدنا بالمعلومات المذكورة أعلاه".

ما هو رد جماهير مانشستر يونايتد؟

حسب الصحيفة الإنجليزية، فإن صندوق أنصار مانشستر يونايتد على علم بهذه المشكلة، وقد تم الحديث بشأنها مع إدارة النادي.

مشجعو مانشستر يونايتد مهتمون أيضًا بهذه القاعدة، والتي تم وضعها بالتشاور مع مجموعات المشجعين لضمان عدم إهدار المقاعد في "أولد ترافورد".

ويعد مانشستر يونايتد أحد الأندية القليلة في الدوري الإنجليزي التي لديها شرط حضور لحاملي التذاكر الموسمية.

التقرير نفسه أشار إلى أن مانشستر يونايتد رفض بشكل قاطع التعليق على كل هذه الأخبار عندما تم التواصل معه.