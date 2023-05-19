مهاجم كبير ونجم تشيلسي.. بيريز يضع خطة سوق الانتقالات مع أنشيلوتي

خطة شاملة لإصلاح الفريق

يستعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للجلوس مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، من أجل التخطيط لما سيحدث للموسم القادم بعد الوداع المُهين لدوري أبطال أوروبا.

ريال خسر برباعية نظيفة يوم الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي، ليودع دوري الأبطال من نصف النهائي، وسط تكهنات حول رحيل أنشيلوتي عن تدريب الفريق.

صحيفة "as" الإسبانية نفت ذلك تمامًا، وأشارت إلى بقاء الإيطالي وتجاهله العرض المُقدم من الاتحاد البرازيلي، ليجلس مع فلورنتينو الأسبوع القادم للحديث عن تدعيم الفريق.

ومن المقرر مناقشة خطة سوق الانتقالات بدعم الفريق في كل المراكز، مع وضع مركز المهاجم الصريح كأولوية قصوى بسبب هبوط مستوى كريم بنزيما وعدم قدوم الشاب البرازيلي إندريك قبل 2024.

وأوضحت الصحيفة أن ريال يريد التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل يمكنه تسجيل 35 هدفًا في الموسم الواحد، لمنح الفريق المزيد من القوة الهجومية.

ويستهدف كذلك ريال التعاقد مع حارس جديد بجوار تيبو كورتوا وسط الأنباء حول اقتراب رحيل أندري لونين، بالإضافة لظهيرين باستهداف ريس جيمس مدافع تشيلسي وألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ مع صفقة جود بيلينجهام التي تم حسمها بالفعل.

وبالنسبة لحالة المهاجم قد ينظر ريال في بعض الخيارات مثل كولو مواني وفيكتور أوسيمين ودوشان فلاهوفيتش وهاري كين، رغم صعوبة التعاقد معهم، بالإضافة لكيليان مبابي الذي يمكنه التوقيع على عقد مبدئي في يناير.

وبالنسبة لملف التجديدات سيحرص ريال على استمرار توني كروس، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، ناتشو، وسط شكوك حول مصير ماركو أسينسيو الذي تلقى العديد من العروض المغرية من الدوري الإنجليزي.